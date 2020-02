Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si conferma come uno degli uomini più ricchi al mondo, anzi, il suo patrimonio sale ancora. Secondo il Bloomberg Index, Commisso è al 196esimo posto con un patrimonio personale che è arrivato a toccare 8,42 miliardi di dollari con un aumento di 1,34 miliardi rispetto all’ultima rilevazione. Davvero niente male per un uomo che è arrivato negli States senza un soldo in tasca e si è fatto da solo, arrivando a fondare Mediacom.