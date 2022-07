Fiorentina con un piede e mezzo tra le teste di serie del playoff di Conference League: i risultati che servono per avere la certezza

Aumentano sempre di più le possibilità che la Fiorentina possa essere testa di serie per il sorteggio dei playoff di Conference League previsti per il prossimo 2 agosto. Dopo che ieri sera la Dinamo Kiev ha sconfitto in Turchia il Fenerbache adesso i viola si trovano ad avere il 18° ranking della competizione. I posti sono 17 e quindi basterebbe che il Bate Borisov, crollato in casa 0-3 contro il Konyaspor, e l’Astana, sconfitta addirittura per 5-0 contro il Rakow, non ribaltino il risultato. Uno scenario al quanto improbabile che permette alla Fiorentina di Vincenzo Italiano di sorridere e cancellare lo spauracchio di un playoff complicato in vista dei sorteggi.