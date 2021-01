Fiorentina-Conti: Il motivo che ha portato alla frenata dell’affare

La Fiorentina continua a seguire la pista che porta ad Andrea Conti per la fascia destra, anche se rispetto ai giorni scorsi la trattativa ha registrato un passo indietro. Il club di Rocco Commisso e il Milan, come si legge su la Repubblica, non avrebbero trovato l’accordo a causa di una mancanza d’intesa sulla formula che avrebbe dovuto portare l’ex Atalanta in riva all’Arno.

La Fiorentina punta al prestito con diritto di riscatto, perché vorrebbe valutare le condizioni di Conti prima di acquistarlo a titolo definitivo. I rossoneri, invece, spingerebbero per una cessione a titolo definitivo sulla base di otto milioni di euro. Nel frattempo, è spuntato un altro nome per la fascia destra di Prandelli (LEGGI QUI).