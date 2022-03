Fiorentina contro Inter: Una sfida da brividi

Fiorentina contro l’Inter il 20 marzo, ecco cosa possiamo aspettarci

Interesse alle stelle per la sfida del 20 marzo tra Fiorentina e Inter, ennesimo scontro tra due squadre che sanno regalare emozioni e gol ai propri tifosi. Gli appassionati scorrono l’elenco di scommesse sportive su https:/www.imiglioricasinoonline.net/scommesse-sportive/ per capire quali, tra i siti più conosciuti, sia il migliore su cui poter puntare. Ma, d’altronde, questa è una partita aperta che potrebbe permettere a entrambi i team di vincere. Il campionato italiano, infatti, soprattutto nelle ultime giornate, ci sta abituando a partite dal risultato non scontato anche tra squadre che hanno grande differenza di punti in classifica.

D’altronde l’Inter di Inzaghi non è in un periodo di forma brillante. La squadra nerazzurra, infatti, macina gioco e grande tecnica ma non riesce a realizzare reti. La crisi di Lautaro Martinez pone grandi interrogativi sulla possibilità di bissare lo scudetto dell’anno scorso. I più nostalgici rimpiangono Antonio Conte in panchina (in crisi con il suo Tottenham) e Lukaku (anch’egli in grossa difficoltà nel Chelsea campione del mondo di club). La Viola è una squadra compatta, che ha trovato in Italiano il suo leader e trascinatore. Anche il tanto criticato addio di Vlahovic non ha intaccato l’idea di gioco del suo allenatore che con Piatek e Cabral propone schemi e tanta corsa.

Piatek: il ritorno al gol del Pistolero

Piatek è uno di quei giocatori che non si dimenticano. Deve aver pensato così il pubblico viola quando lo ha acclamato per il suo ritorno in Italia dopo le esperienze con Genoa e Milan. Proprio l’esperienza rossonera, forse accaduta troppo presto o con un tipo di gioco che non ha giovato all’attaccante, ha disatteso tante aspettative dopo una stagione folgorante con il Genoa che lo aveva portato sulle prime pagine di tutti i giornali.

Quello che ci piace sottolineare è come l’attaccante si sia messo al servizio della squadra viola sin da subito, creando rapporti di amicizia molto forti tra i giocatori. Il rapporto creatosi con Cabral, l’attaccante scelto per sostituire il partente Vlahovic, rappresenta in pieno lo spirito di un gruppo coeso che sa come fare squadra e gioco. In allenamento, infatti, pare che i due abbiano trovato un’intesa speciale che si spera possa vedersi, sempre di più, anche nelle partite di campionato e di Coppa Italia (in cui la Fiorentina incontrerà la Juve in semifinale).

La fuga di Vlahovic e la contromossa viola

La fuga di Vlahovic, o almeno così viene considerato dagli ultras viola l’addio dell’attaccante serbo durante il mercato di gennaio, ha creato un po’ di problemi in casa Viola. Chiaro è che, dopo tante rassicurazioni, i tifosi di certo non si aspettavano di vedere il loro beniamino diventare un giocatore della Juventus. Ma questo è accaduto e questo è quello che è stato duro da digerire nei giorni a venire. Vlahovic, infatti, era considerato il perno della nuova Fiorentina e nessuno si sarebbe aspettato andasse via a campionato in corso.

La controffensiva viola non si è fatta attendere e l’arrivo di due giocatori forti come PIatek e Cabral ha già dato i suoi risultati. Certo è che la Fiorentina è una squadra che gioca bene, dinamica, attenta e con ottimi giocatori sulle fasce. Non dimentichiamoci, infatti, delle sgroppate di Odriozola che è un vero razzo sul terreno di gioco e un crossatore di qualità. Quello che è stato il passato non può, e non deve, intaccare la voglia di futuro e la crescita costante di team e società che, con l’arrivo, di Commisso ha messo in chiaro che vuole essere in corsa per tutte le competizioni, anche in Europa. Ciliegina sulla torta, infatti, di questo campionato 2022 potrebbe essere la qualificazione per la Conference, o pensando un po’ più in grande, l’Europa League. Due obiettivi alla portata se la Viola riuscisse a dare continuità al suo gioco grintoso e pieno di iniziative. Italiano, infatti, arrivato in estate inoltrata dopo il rifiuto di continuare ad allenare di Gattuso, può essere la vera arma vincente per questa squadra rinnovata e vogliosa.