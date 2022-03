Fiorentina contro le big: per l’Europa serve un altro step

Che la stagione della Fiorentina sia un successo, se paragonata alle ultime stagioni, è evidente. Ma non per questo giocatori e società devono accontentarsi, nonostante un saldo positivo di diciassette punti rispetto al 20120-21. In tal senso, nessuna squadra ha fatto meglio della Viola.

Adesso, però, serve un salto di qualità per continuare a cullare le ambizioni europee. Tradotto, ottenere qualche vittoria in più contro le big della Serie A. Finora, infatti, la Fiorentina ha vinto per due volte contro l’Atalanta e al Franchi contro il Milan, perdendo però contro Roma, Inter, Napoli, Juventus e Lazio (andata e ritorno).

Serve uno scatto in questo aspetto, anche perché da qui alla fine del campionato – oltre all’Inter sabato – la Fiorentina affronterà Roma e Juventus al Franchi e Napoli e Milan in trasferta. Per entrare in Europa, è necessario ottenere punti pesanti da queste trasferte.