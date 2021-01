Fiorentina-Crotone: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Si chiude stasera il girone d’andata della Serie A e per la Fiorentina l’obiettivo è quello, faticoso, di scavallare quota 20: per farlo, e salire a 21, c’è da battere a tutti i costi il Crotone, rinfrancato dalla bella vittoria di una settimana fa sul Benevento per 4-1. La squadra di Stroppa è ultima ma più che mai agganciata alla zona salvezza e soprattutto a -6 dalla stessa Fiorentina, diventa chiaro quindi quante insidie nasconda la sfida di stasera, che torna dopo quasi tre anni al ‘Franchi’. Per il gruppo di Prandelli c’è anche l’obbligo di riscattare l’indegna esibizione del ‘Maradona’ ed un 6-0 che rimarrà nelle pagine più vergognose della storia viola. Appuntamento alle 20,45 agli ordini del sig. Piccinini e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

0 0 vote Article Rating