Dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri, quest’oggi la Fiorentina ha cominciato ufficialmente la preparazione in vista della prossima stagione. La squadra di Iachini ha pranzato assieme al Centro Sportivo Davide Astori, dopodiché si è spostata a Villa Olmi, vera e propria sede del ritiro.

Per domani sono previsti i normali test di inizio stagione, con la Fiorentina che si dividerà a gruppi sia per l’allenamento mattutino che per quello pomeridiano.