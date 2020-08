Fiorentina, è Ribery il giocatore dell’anno. Il francese: “Grazie ai tifosi, significa molto per me”

Tramite un sondaggio pubblicato sui propri canali social, la Fiorentina ha chiesto ai suoi tifosi di scegliere chi fosse il giocatore dell’anno. A vincere è stato Franck Ribery, che è stato il più votato dagli utenti.

Proprio il francese ha voluto ringraziare i tifosi della Fiorentina con un post su Twitter: “Che onore! Grazie a tutti i tifosi per avermi votato come giocatore della stagione. Grazie per il vostro supporto all’Artemio Franchi e grazie per averci sostenuto anche da casa. Grazie di tutto. Significa davvero molto per me”.

