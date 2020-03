Fiorentina, Di Giorgi: “Proporrò legge che permetta di ristrutturare il Franchi”

Di fronte all’indisponibilità da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, rischia di crearsi un’impasse che non piace soprattutto alle forze politiche che sono presenti nella maggioranza. L’onorevole fiorentina del PD, Rosa Maria Di Giorgi, intervenuta su Controradio, si fa portavoce di un’iniziativa legislativa: “Questa situazione di stallo a Firenze non può che preoccupare tutti noi. C’è bisogno di una legge diversa che consenta ristrutturazioni anche importanti negli stadi comunali. La soluzione più semplice, anche se complessa per verifiche e modifiche, sarebbe quella di rimettere le mani sul Franchi. Per strutture come gli stadi comunali stiamo lavorando ad un provvedimento che li riguardi. In Italia ci sono altre situazioni di difficoltà, come il Flaminio a Roma, si tratta ora di capire se per gli stadi si possa, mantenendo la memoria storica del luogo, fare forti ristrutturazioni o con abbattimenti particolari di parti. Anche per evitare che aree importanti delle città sia destinate in futuro al degrado dati gli alti costi di manutenzione per le amministrazioni”.

Poi conclude: “Ho letto la lettera di Commisso e la risposta del Sindaco. Spero che si possa trovare una soluzione. Non credo ci siano chiusure di principio da parte del Ministero. Si deve andare fino in fondo nel verificare questa possibilità