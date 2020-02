“Fiorentina discontinua, ha avuto dei momenti imbarazzanti. Ma le possibilità per crescere ci sono tutte”

Il doppio ex di Udinese-Fiorentina Alessandro Pierini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “E’ una partita complicata per entrambe, soprattutto perché il Genoa si è avvicinato. La Fiorentina ha superato un periodo di appannamento ottenendo buoni risultati. L’Udinese invece è difficile da inquadrare, alterna partite buone ad altre rivedibili. Modulo viola? E’ fondamentale che l’allenatore trovi la sistemazione che permetta ai suoi giocatori di rendere a meglio. In questo mi affido totalmente a Iachini, nessuno meglio di lui sa cosa conviene alla squadra. Per quanto riguarda la difesa, l’assetto a tre è perfetto anche perché permette a Caceres di giocare nella posizione in cui rende meglio. Chiesa? Sta attraversando un anno un po’ particolare, sicuramente a causa delle voci estive e di qualche problemino fisico. Castrovilli invece sa fare tutto, e mi ha sorpreso la sua capacità di portare la palla e di fare sempre la scelta giusta. Giocare a porte chiuse? E’ una sensazione non bella per i giocatori in campo. Rendimento Fiorentina? Il campionato viola è stato caratterizzato da una forte discontinuità, sia con Montella prima che con Iachini poi. Ci sono stati dei momenti veramente imbarazzanti, ma d’altronde in una squadra così giovane ci può stare. I viola hanno comunque tutte le caratteristiche per finire la stagione in crescendo, e poi guardare alla prossima. Non dimentichiamo che tra poco dovrebbe rientrare Ribery“.