Fiorentina è addio a Luis Alberto: il giocatore vuole solo la Spagna

In casa Lazio, oltre ad Acerbi, Luis Alberto è uno dei giocatori ad essere già con la valigia in mano pronto a lasciare per sempre Formello. Nonostante quanto dimostrato dallo spagnolo con la maglia biancoceleste, con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina la sua posizione è cambiata e, non essendo considerato congeniale al metodo di gioco del tecnico toscano, è considerato dalla dirigenza uno dei sacrificabili.

La Fiorentina lo segue da tempo ma la pista, come confermato in precedenza anche da Pradè, è più che in salita. Tra le squadre interessate, oltre ai viola, è da registrate anche il forte interesse del Siviglia e del ds Monchi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il ritorno nella sua città sarebbe la soluzione preferita da Luis Alberto ma tutto è bloccato dagli enormi costi dell’operazione. Il presidente Lotito, considerando la percentuale del 30% sulla rivendita da pagare poi al Liverpool, ad ora non accetta offerte minor ai 25 milioni di euro.