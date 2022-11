Fiorentina e altre big lasciano l’assemblea di Lega prima dell’inizio, ma la riunione si tiene lo stesso: le ultime

Quest’oggi si è tenuta un’importante assemblea della Lega di Serie A per trattare il rischio default del sistema calcio italiano.

I rappresentanti di sette club (Napoli, Roma, Juventus, Inter, Milan, Monza, Torino e anche Fiorentina) però hanno abbandonato i lavori prima del via. Ancora da capire quali siano state le motivazioni a spingere il dg Barone a non prendere parte all’incontro. L’Assemblea è comunque iniziata con 12 rappresentanti delle società, numero legale minimo per validare la convocazione e proseguire coi punti all’ordine del giorno.

Il motivo dietro al ritiro sarebbe dovuto a una sfuriata di De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha attaccato tutto il sistema Serie A, chiedendo un consiglio più ampio con 8/9 club presenti, rispetto agli attuali quattro.