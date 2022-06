Fiorentina e Atalanta: Va in scena il confronto. Gollini, Kouame ma c’è anche un terzo nome che esce fuori nella trattativa

Primo, vero, confronto di mercato tra Fiorentina e Atalanta andato in scena. A dare la notizia è il quotidiano La Nazione, sul quale leggiamo che, al centro delle trattative c’è stato uno scambio di prestiti (e relativi riscatti) che ha coinvolto Gollini, in direzione di Firenze, e Kouame in quella di Bergamo.

Non solo però. La Fiorentina ha chiesto Lovato che tornerà all’Atalanta dopo il prestito al Cagliari. Un’operazione che dovrebbe essere in discesa per il club viola, nonostante il timido inserimento del Bologna e quello più pressante della Salernitana.

Lovato sarebbe un rinforzo per il centro della difesa, dove con Milenkovic c’è ancora da parlare del rinnovo e dove ci sarà una nuova collocazione da cercare per Nastasic.