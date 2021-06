E’ durato come un Gatt…uso in tangenziale. Il problema ora si chiama effetto a cascata

Strette di mano, tour panoramici, foto. E poi autocelebrazioni tipo “siamo stati il primo club dopo la Roma ad aver già annunciato il proprio allenatore per la prossima stagione”. Tutto dimenticato, tutto da cancellare e tutto da rifare per la Fiorentina.

Il nuovo tecnico è durato come un Gatt…uso in tangenziale. Passateci il gioco di parole che crediamo che ben si addica alla situazione, incredibile ed inedita, alla quale abbiamo assistito. 23 giorni in cui non ci siamo fatti mancare niente, nemmeno questo finale pirotecnico e inaspettato, almeno fino ad una settimana fa.

Però vogliamo andare oltre a questa faccenda e provare ad immaginare che cosa succederà adesso, perché questo è quello che ci preoccupa veramente. Il problema che si pone è quello chiamato “effetto a cascata”. Perso un allenatore come Gattuso, che poteva essere una garanzia per i vari Vlahovic, Castrovilli e compagnia cantante, che si era speso molto con un personaggio forte ed ingombrante allo stesso tempo come Ribery, e che avrebbe potuto anche cambiare il corso degli eventi con Milenkovic, che cosa accadrà adesso?

Le motivazioni di fondo possono essere anche plausibili, ma che immagine di te hai dato al resto del gruppo e al mondo del calcio che ti osserva? Sui soldi non ci sputa nessuno, specie se sono tanti come quelli che circolano nel mondo del calcio e che, talvolta, vengono bruciati come noccioline, però non v’è dubbio che di credibilità a questo giro ne abbiamo persa e recuperarla non sarà di certo facile.