Fiorentina e Empoli al lavoro per trovare la quadra su Zurkowski: ecco la possibile formula

L’Empoli è piuttosto attivo in queste ultime ore di mercato estivo: dopo aver chiuso il prestito di Marko Pjaca, ex Fiorentina, il ds Accardi è al lavoro per l’arrivo di un tandem polacco: il difensore Sebastian Walukiewicz dal Cagliari e il centrocampista di ritorno Szymon Zurkowski dalla Fiorentina.

Sul secondo, le due società toscane sono al lavoro per trovare la quadra sull’operazione: l’accordo definitivo potrebbe arrivare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro, con l’inserimento di una robusta percentuale sulla futura rivendita a favore del club viola, del 50%. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.