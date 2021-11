Fiorentina e Juventus, quanti indisponibili. La situazione da una parte e dall’altra in attesa dalla gara di sabato allo Stadium

In vista della gara tra Juventus e Fiorentina i programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium, Allegri e Italiano devono fare i conti con diverse defezioni. Gli indisponibili in casa viola sono quattro: Nico Gonzalez è ancora alle prese con il Covid19, dopo la positività del tampone del 26 ottobre scorso. Dragowski è out a causa dell’infortunio muscolare rimediato contro il Napoli. Anche Pulgar è ancora in infermeria alle prese con l’infortunio alla caviglia. Infine il solito Kokorin non sembra ancora in grado di esser della partita sabato prossimo contro i bianconeri.

Per quanto riguarda la squadra di Allegri, il tecnico toscano non potrà contare su De Sciglio, Ramsey e Kean, con quest’ultimo che punterà a stringere i denti e a conquistare quantomeno la convocazione in vista della gara contro i gigliati.