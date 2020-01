Fiorentina, è Laxalt il rinforzo per la fascia: definito il suo arrivo

Dopo il rifiuto di Domenico Criscito, che ha deciso di restare al Genoa lasciando di stucco la Fiorentina, la dirigenza viola ha definito l’arrivo di Diego Laxalt. L’uruguaiano, attualmente in prestito al Torino dal Milan, è in arrivo a Milano nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Laxalt è stato acquistato per fare l’alternativa a Dalbert sulla fascia sinistra: un acquisto per allungare la rosa e permettere a Iachini di avere più alternative a disposizione.