“Fiorentina e Lazio possono competere per i primi posti. Jovic conferma quanto è peggiorata la Serie A”

Questo pomeriggio il noto scrittore e noto tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni, durante un collegamento per Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulle ambizioni della Fiorentina di Vincenzo Italiano, oltre che a commentare l’approdo in viola dell’ex Real Madrid Luka Jovic. Questo un estratto delle sue parole:

“Ormai è già da qualche anno che il campionato italiano è senza padroni definiti: dopo il lungo dominio bianconero adesso è una corsa aperta a tante squadre. Per il momento direi che ci sono sette squadre accreditabili per il vertice, anche se comunque ritengo l’Inter di Simone Inzaghi la squadra con la rosa più completa. Non sottovaluto neanche la Lazio di Sarri e la Fiorentina di Italiano, due squadre che quest’anno hanno i numeri per stare ai vertici della Serie A: non dimentichiamo che entrambe sono al secondo anno di gestione dei propri allenatori. Quei due sono maestri di calcio e sono certo che dopo una sola stagione siano capace di capire cosa manchi alle loro squadre.

Infine ha parlato dell’arrivo a Firenze di un giocatore come Jovic: “Sono convinto che calciatori come lui, Ndombele, Abraham e tanti altri sono l’esempio della differenza tra il campionato italiano e gli altri top campionati europei. Sono tutti giocatori che nei loro club stavano attraversando momenti difficili ma, trasferendosi in Italia, hanno la possibilità di dominare. Questo ci fa capire quanto si sia abbassato il livello del calcio italiano”.