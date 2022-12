Fiorentina e Milan continuano a seguire Cragno, ma nessuna delle due squadre si è ancora fatta avanti

Oltre alla Fiorentina, che lo sta monitorando in caso di addio di Gollini, su Cragno c’è anche il Milan, che vuole tutelarsi nel caso in cui la trattativa per Sportiello con l’Atalanta non vada per il meglio.

Come riporta calciomercato.com, però, nessun club ha fatto un offerta concreta. La modalità con cui Cragno è arrivato a Monza dal Cagliari, un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, rende complicato un suo nuovo trasferimento. Chi vuole il classe ’94 deve, di fatto, acquistarlo a titolo definitivo.