Fiorentina e Milan unite nel disappunto

Il rigore inesistente concesso alla Roma contro la Fiorentina e il doppio, grave, errore dell’arbitro Chiffi, è un qualcosa che ha colpito i viola, ma anche il Milan.

Due squadre, quella gigliata e quella rossonera, unite nel disappunto, così come scrive stamani Tuttosport. La prima perché direttamente e ingiustamente penalizzata nel match, la seconda perché ancora in corsa per il quinto posto che garantisce l’accesso alla prossima Europa League senza passare dai preliminari. Una posizione che, alla luce di quanto successo domenica scorsa, è ora saldamente in mano ai capitolini.