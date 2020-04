Fiorentina e Nainggolan, quando il gioco può valere la candela. Bonaventura è già ‘prendibile’: Scatta la corsa al contatto

Tra vecchie e nuove idee. La sosta, forzata, del campionato consente alle società di poter rimettere insieme i pezzi e cominciare a pensare quasi esclusivamente al prossimo mercato. Il tutto in attesa al via libera al ritorno in campo.

Vecchie e nuove idee dicevamo. Quando parliamo di Fiorentina una vecchia ipotesi è quella di Radja Nainggolan. Abbiamo già capito che il Cagliari non lo riscatterà e tornerà ad essere un elemento in esubero all’interno della rosa dell’Inter. Dopo il rifiuto, per motivi molto particolari, legati alla malattia della moglie, della scorsa estate, l’ipotesi Fiorentina potrebbe essere presa seriamente in considerazione dal calciatore belga. E in questo caso viene da dire che il gioco può valere la candela per i viola: ritornare su di lui per dare una definitiva sistemata al centrocampo.

L’idea nuova, perlomeno di questo 2020, è quella invece di andare su un altro centrocampista, a parametro zero. Bonaventura, a differenza di molti altri giocatori, è già ‘prendibile’. Il suo contratto con il Milan scadrà a fine anno e il suo procuratore può già liberamente trattare con le altre società. E’ scattata la corsa al contatto anche perché sono diverse le squadre italiane che fiutano l’affare. E tra queste possiamo inserire anche la Fiorentina.