Fiorentina e Napoli attenzionano uno dei centrocampisti rivelazione della Serie A

Arrivato a Verona dal Nizza in punta di piedi, dopo uno spezzone di stagione all’Atalanta di Giampiero Gasperini, ma in poco tempo è riuscito a conquistare tutti, anche altre squadre del massimo campionato: stiamo parlando del centrocampista francocamerunense Adrien Tameze. Il primo a credere in lui fu Ivan Juric, che ha sempre confessato un debole per lui. Capace di giocare da interno di centrocampo, difensore centrale all’occorrenza e di ricoprire pure il ruolo di falso nueve, in questa stagione il tecnico degli scaligeri Igor Tudor non ha fatto altro che dare l’ultima rigenerata al nuovo Tameze: il classe ’94 è tra i migliori in questo campionato, un vero e proprio equilibratore del centrocampo.

Prestazioni cosi altisonanti che il centrocampista è finito sotto la lente d’ingrandimento di due club di Serie A. Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano l’Arena, Tameze sarebbe finito nella lista dei preferiti di Napoli e Fiorentina. Chissà se i viola in futuro proveranno a d intavolare una trattativa con i veneti, nonostante comunque a centrocampo la squadra viola sia praticamente al completo.