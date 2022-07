Fiorentina e Ramadani a colloquio anche per Bajrami: la situazione

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva (LEGGI QUI), qualche giorno fa è andato in scena un incontro tra la dirigenza della Fiorentina e Fali Ramadani. Al centro del summit, naturalmente, c’è stato Nikola Milenkovic, ma le parti avrebbero parlato anche di Nedim Bajrami, valutato dieci milioni di euro dal club di Fabrizio Corsi.

Secondo quanto riportato da La Nazione, l’impegno preso è stato quello di riconfrontarsi nella seconda settimana di agosto, quando Fiorentina e Empoli si saranno confrontate nel dettaglio di una possibile trattativa che prevede anche il coinvolgimento di Szymon Zurkowski.