Fiorentina e Torino in costante contatto sul mercato: spunta la suggestione Verdi come vice Ribery

Emergono alcune novità sulle trattative di mercato tra Fiorentina e Torino, con Izzo e Zaza nel mirino dei viola e Duncan in quello dei granata, ma secondo quanto riferito da torinogranata.it sembra tutto in stallo. Il primo aspetta una big, magari a giugno. Il bomber lucano ha qualche proposta, tra cui l’Hellas. La Fiorentina per mollare Pulgar e magari Kouame avrebbe individuato il trequartista del Torino Simone Verdi. Nell’idea di Prandelli il vice Ribery potrebbe essere proprio l’ex giocatore di Bologna e Napoli. La formula è sempre uno scambio di prestito con diritto di riscatto. Starà al ds Pradè valutare il possibile affare.

