Fiorentina e Torino: stessa falla in regia, stesso obiettivo sul mercato e… una filosofia opposta

Sarà una sfida “pari” a centrocampo quella di oggi pomeriggio, tra due squadre che ad oggi sono prive di regista e costrette ad adattarci un calciatore: Alfred Duncan l’indiziato per Iachini, Tomas Rincon invece per Giampaolo. Non è un caso che sia la Fiorentina che il Torino siano andate a caccia di Lucas Torreira, non proprio un regista alla Pizarro ma comunque un calciatore veloce, bravo tecnicamente, abituato a stare davanti alla difesa. Per ora l’uruguaiano non se l’è aggiudicato nessuno e tra i due club il favorito ad aggiudicarselo resta comunque quello granata. Questione anche di filosofia, perché Giampaolo dal regista prescinde mentre Iachini ne fa anche a meno e verosimilmente sarà così, visti gli interpreti già designati per i 6 di centrocampo, con quell’Amrabat che dalla prossima giornata sarà punto di riferimento in mediana ma non certo in regia. Sarà duello a distanza dunque, tra due squadre con la stessa lacuna ma con una modalità opposta per colmarla.

