“Fiorentina e Udinese si somigliano. Vlahovic? Si sente già consacrato: cambi atteggiamento”

L’ex direttore sportivo dell’Udinese, Fabrizio Larini, ha parlato a Lady Radio dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “De Paul? L‘Udinese si è sempre comportata in questo modo per i suoi talenti: ama vendere, ma alle sue condizioni. Evidentemente non è mai arrivata l’offerta giusta. Domenica prevedo una partita equilibrata, le due squadre si somigliano. Hanno due mezzali, Castrovilli e Bonaventura da una parte e De Paul e Pereyra dall’altra, che prediligono offendere piuttosto che difendere. Davanti alla difesa ci sono Amrabat e Arslan, che danno copertura ed equilibrio. Iachini? Commisso l’ha confermato, ma tutto ciò può essere vanificato da un risultato negativo. Si dovrebbero conoscere i rapporti che ha con i calciatori per giudicare. Non sono d’accordo sul far giocare Callejon a tutta fascia, lo vedo meglio più in avanti. Mercato? La Fiorentina poteva prendere un centravanti più esperto e cedere Vlahovic in prestito. Il serbo ha i colpi, ma ha un comportamento spesso non giusto: da come si atteggia sembra che si senta già consacrato. In questo caso deve essere la società a indirizzarlo sulla strada giusta”.