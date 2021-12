Fiorentina e un 2021 che dà speranza. I viola dietro alle sette sorelle più una

Mercoledì scorso si è concluso il 2021 della Serie A, e adesso è dunque possibile tirare un po’ le somme di quel che è stato. L’anno solare ovviamente comprende due stagioni calcistiche (la seconda parte del 2020/21 e la prima del 2021/22) e sommandole si può stilare una classifica che rispecchia, più o meno, la situazione del nostro campionato. La Fiorentina infatti, in questa speciale classifica, si trova al nono posto, alle spalle delle sette sorelle più il Sassuolo. I viola infatti hanno conquistato ben 58 punti, mentre i neroverdi due in più. Di seguito la graduatoria, con in testa i campioni d’Italia.

