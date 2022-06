Fiorentina e un mercato imponente: Almeno otto new entry per Italiano

La Fiorentina è attesa da un mercato estivo numericamente importante: a scriverlo stamani è il quotidiano La Nazione.

Sistemato il contratto dell’allenatore Italiano, ora la società è al lavoro per ampliare e migliorare la rosa a sua disposizione.

Sono tre i titolari che mancano (portiere, terzino destro, regista) in attesa di capire il futuro di Milenkovic (in caso di cessione del serbo servirebbe un altro titolare in difesa).

E poi le alternative: un quarto centrale, l’alter ego di Biraghi, una mezzala che sopperisca alla lunga assenza di Castrovilli, un esterno offensivo dopo lo svincolo di Callejon ed almeno una prima punta.