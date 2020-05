Fiorentina, ecco quando Ribery tornerà in Italia

Dopo che la Fiorentina ha annunciato il ritorno agli allenamenti (rigorosamente in forma individuale) a partire dall’8 maggio, Franck Ribery si appresta a tornare in Italia. Il campione francese, infatti, è l’unico componente della rosa viola ad aver lasciato l’Italia per trascorrere il periodo di quarantena assieme ai suoi cari. Più nello specifico, il numero 7 viola al momento si trova nella sua casa di Monaco di Baviera. Ribery tornerà a Firenze entro la fine di questa settimana e dovrebbe essere fin da subito pronto per tornare al centro sportivo Davide Astori. A dispetto di quanto è trapelato nei giorni scorsi, infatti, l’ex Bayern non dovrà trascorrere quindici giorni in isolamento prima di poter tornare ad allenarsi. Dovrebbe essere sufficiente sottoporsi agli accertamenti del caso e se non risulterà positivo al Coronavirus, potrà mettersi fin da subito a disposizione di mister Iachini.