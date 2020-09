Fiorentina ed Empoli, si riparla ancora: Ci vuole un bell’assegno per Ricci. Altri giocatori potrebbero entrare nell’affare

Zurkowski e Terzic stanno per passare dalla Fiorentina all’Empoli. In parallelo i viola continuano a spingere per prendere Ricci. Sono due operazioni sono totalmente slegate l’una con l’altra. I dirigenti azzurri dovrebbero tornare nel quartier generale viola nei prossimi giorni per sentire cosa la Fiorentina ha da offrire per il centrocampista.

L’Empoli, si legge su Il Tirreno, non accetterà niente sotto i 15-20 milioni di euro per il suo giovane talento. Dal canto loro, i viola vorrebbero inserire qualche contropartita tecnica per far abbassare il prezzo.