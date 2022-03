Fiorentina-Empoli: occhio ai tre diffidati di Italiano in vista del rush finale

La Fiorentina prepara con attenzione e concentrazione la prossima gara contro l’Empoli. Italiano ha riabbracciato i vari nazionali che erano in giro per il mondo e avrà a disposizione tre giorni per riallineare i ranghi. Il mese d’aprile sarà molto impegnativo per i gigliati, visto anche l’impegno di Coppa Italia contro la Juventus e il recupero del match contro l’Udinese in programma. Servirà il contributo di tutta la rosa per racimolare il massimo dei punti a disposizione.

Il tecnico siciliano ha già dimostrato le sue buone doti di gestione del gruppo, e dovrà continuare a farlo soprattutto in questo rush finale di stagione. Nelle sue scelte dovrà tener conto anche delle diffide, e contro gli azzurri domenica al Franchi sono a rischio squalifica tre giocatori viola: Odriozola, Castrovilli e Amrabat. I primi due, con molta probabilità scenderanno in campo dal 1′, e un cartellino giallo potrebbe precludere la loro presenza nell’ostica trasferta di Napoli in programma domenica 10 aprile.