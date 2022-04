Fiorentina-Empoli sarà una partita speciale per l’Artemio Franchi: ecco perché

La domenica della 31esima giornata di Serie A si aprirà con il lunch match in programma alle 12.30 all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Empoli. Per l’impianto di Campo di Marte la gara avrà un significato storico: è la 500esima partita di Serie A che la squadra viola gioca in questo stadio da quando è stato intitolato ad Artemio Franchi, storico dirigente della Fiorentina, ma anche di Fifa, Uefa e Figc, il 26 novembre 1991.

Quest’ano ricorrono anche i 100 anni dalla sua nascita, con le celebrazioni che in questi giorni si stanno svolgendo non solo a Firenze.