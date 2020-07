Fiorentina, febbre Mandzukic

In casa Fiorentina, a livello di mercato, continua a rimbalzare il nome di Mario Mandzukic, 34 anni, attaccante svincolato di rientro dopo l’esperienza in Qatar all’Al Duhail. E’ bastato un messaggio di Franck Ribery sotto ad un post Instagram del giocatore e un cuore a far sperare a qualche suo estimatore in un arrivo a Firenze. Del resto anche l’affare Ribery iniziò a concretizzarsi dopo un post sui social del francese.

