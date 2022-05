L’ultima giornata di Serie A Femminile riserva una gioia per la Fiorentina. Arriva una vittoria per 6-0 contro l’Empoli. La sblocca Sabatino intorno alla mezz’ora. A inizio ripresa raddoppia Boquete, poi le azzurre sbagliano un penalty con Bragonzi. Da lì, è tutto in discesa per le ragazze di Panico: Catena e Giacinti ne fanno due in cinque minuti e chiudono la pratica. A rifinire il punteggio, ci pensano Sabatino e Giacinti, entrambe autrici di una doppietta.