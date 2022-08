Fiorentina femminile, data e orario dell’esordio con il Milan

Mentre prosegue il ritiro estivo a Moena della Fiorentina femminile, vittoriosa nella prima amichevole, la Lega ha comunicato date e orari della prima giornata di campionato. Le viola dell’allenatrice Patrizia Panico saranno impegnate a Milano contro il Milan e scenderanno in campo il 28 agosto alle 17:30. Poche ore prima che i ragazzi di Italiano calchino l’erba del Franchi per affrontare il Napoli. La Fiorentina femminile non avrà certo un esordio semplice e giocherà in concomitanza con la sfida tra Pomigliano e Roma. Ad aprire ufficialmente la prima stagione del professionismo femminile, caratterizzata anche dal nuovo format del campionato, saranno invece le le campionesse d’Italia della Juventus che scenderanno in campo nella giornata di sabato 27 contro il neopromosso Como Women.