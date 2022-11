Fiorentina Femminile in scioltezza all’intervallo: 0-4 al Genoa con due doppiette di due ex rossonere

Tutto semplice per la Fiorentina Femminile, impegnata questo pomeriggio sul campo del Genoa in Coppa Italia. All’intervallo del primo tempo, le ragazze di Panico comandano il gioco e l’incontro per 4-0, grazie alle due doppiette di Boquete e Longo. E’ stata proprio la giocatrice spagnola ex Milan a sbloccare il match contro la formazione di Serie B, che è stato successivamente allungato dall’altra vecchia conoscenza rossonera, Miriam Longo.

Poco da fare per le avversarie, sobbarcate dalla miglior qualità del gioco delle Viola, che ipotecano già dopo i primi 45 minuti i primi tre punti nel girone, che presenta anche un’altra formazione di B, come il Verona. Tra poco il secondo tempo della sfida, in diretta streaming sul canale You Tube del Genoa.