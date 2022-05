Fiorentina Femminile: Sabatino eletta miglior attaccante del campionato

In una stagione e in un campionato tutt’altro che felici per la Fiorentina Femminile c’è un traguardo che fa sorridere una delle protagonisti, anzi, l’assoluta protagonista della salvezza viola. Si tratta ovviamente della bomber Daniela Sabatino che, grazie alle sue 15 reti, è entrata in doppia cifra anche quest’anno ed è inoltre riuscita a vincere la scarpetta come capocannoniere della Serie A.

I riconoscimenti per lei non sono finiti. Infatti la FIGC Femminile le ha attribuito anche il premio di “Miglior Attaccante del Campionato“, un titolo meritatissimo per aver trascinato le sue compagne in una difficile salvezza durata fino alla penultima giornata. Ecco l’attestato alla calciatrice di Patrizia Panico: