Fiorentina furiosa: ci hanno mancato di rispetto. E la ricerca della giusta decisione passa in secondo piano

Per il momento rimaniamo fermi alle dichiarazioni ufficiali rilasciate ieri nel post partita da Beppe Iachini e Daniele Pradè, vi abbiamo parlato della furia di Joe Barone mentre dal fronte Commisso tutto tace. Da quello che ha raccolto la redazione di Fiorentinanews.com comunque, la Fiorentina è furiosa, infastidita dalla costante mancanza di rispetto che emerge, specialmente al cospetto di club “più importanti”. C’è l’idea che il nuovo corso americano non sia percepito con la giusta importanza e che al momento dei giudizi sul campo non ci sia una ricerca spasmodica della giusta decisione. La posizione viola non è di rassegnazione comunque e c’è invece la volontà di giungere ad ottenere lo stesso rispetto dato agli altri.

0 0 vote Article Rating