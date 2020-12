Il Secolo XIX in merito al match di domani sera al “Franchi” tra Fiorentina e Genoa sottolinea come per entrambe le squadre sia stato raggiunto un record negativo in questo avvio di campionato. Per i viola è addirittura il peggior avvio nell’era dei 3 punti, mentre Il Grifone non era mai partito così male nell’epoca Preziosi. Smuovere la classifica è l’obiettivo di entrambe le compagini per risalire quanto prima la classifica.

