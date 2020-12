Fiorentina-Genoa: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera alle ore 20:45 la Fiorentina ospiterà il Genoa allo Stadio Artemio Franchi. Una partita importante per la squadra di Prandelli, che non può più sbagliare dopo gli ultimi risultati che hanno peggiorato la classifica. Ma anche il Grifone di Maran, all’ultima spiaggia per salvare la panchina, non può sbagliare. Come di consueto Fiorentinanews.com vi terrà compagnia con la diretta testuale dell’incontro, raccontandovi minuto per minuto tutto quello che succede in campo. Per non perdervi nemmeno un’emozione basterà aggiornare continuamente la pagina, cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

