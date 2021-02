Fiorentina già a lavoro: la situazione in casa viola dopo la vittoria contro lo Spezia

Come di consueto la squadra viola quest’oggi si è ritrovata al centro sportivo Davide Astori per riprendere la sessione di allenamenti in vista della sfida della prossima settimana contro l’Udinese. Come riportato poco fa da Radio Bruno, la tabella è la solita: defaticamento per chi ha giocato ieri sera, allenamento “normale” per chi invece non ha preso parte al match.

Situazione particolare, come avevamo già anticipato in precedenza, per Giacomo Bonaventura: l’ex Milan, ieri uscito anzitempo per un infortunio al polpaccio, resterà a riposo fino a lunedì quando svolgerà tutti gli accertamenti del caso per capire la reale entità del suo infortunio. Nessuno problema invece per Gaetano Castrovilli: il numero 10 viola, tornato negli spogliatoi visibilmente provato per un pestone subito nel secondo tempo, ha scongiurato qualsiasi tipo di infortunio.