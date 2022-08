Fiorentina già in campo per preparare la partita con l’Empoli

Non c’è tempo da perdere e neanche per riposarsi. Il calendario della Fiorentina è un vero e proprio tour de force durante questo mese di agosto e in caso di accesso alla fase a gironi di Conference League gli impegni diventerebbero davvero numerosi fino alla pausa di novembre per il Mondiale.

Domenica la Fiorentina giocherà la seconda giornata di campionato a Empoli: derby toscano in programma al Castellani alle 18:30. E dopo il successo di ieri sera contro il Twente la squadra di mister Vincenzo Italiano si allenerà alle 18:30 al Centro Sportivo Davide Astori anche oggi per preparare al meglio il prossimo impegno. Domani invece ci sarà tempo per la rifinitura.