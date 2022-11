Fiorentina-Gonzalez: operazione chiarimento. Ma in caso di rottura…

La situazione di Nico Gonzalez adesso sarà tuta da chiarire, soprattutto tra giocatore e Fiorentina. Se ne parlerà durante la pausa per il Mondiale, sogno svanito di Nico, prima di un mercato che potrebbe riservare sorprese. Come scrive il Corriere Fiorentino, però, la priorità sembra essere quella di un incontro chiarificatore.

Intanto, però, gli agenti di Nico hanno preso contatti all’estero, in particolare con due club. Un addio dell’argentino a gennaio sarebbe una mossa per la quale servirà subito un rimpiazzo. Da Genova insistono su Sabiri, da Roma su Luis Alberto. Operazione difficile quest’ultima, ma non impossibile in caso di cessione di Gonzalez.

Tutto al momento sembra prematuro. Intanto, si proverà a chiarire.