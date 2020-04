Fiorentina ha fatto cento (in cinque anni)

“Squadra che vince non si cambia”, vecchio detto confermato dall’analisi che oggi riporta Tuttosport. Il quotidiano sportivo mostra il numero di giocatori che i club di Serie A hanno utilizzato negli ultime 5 stagioni.

La Fiorentina occupa i bassi fondi di questa speciale graduatoria, contando ben cento giocatori che hanno vestito la maglia viola dal 2015 ad oggi. Tanti, pochi? se paragoniamo questo numero con le altre squadre della Serie A notiamo che il Napoli è il club più conservativo sotto questo punto di vista, con solo 58 giocatori utilizzati nei 5 anni. Segue la Juventus con 72 giocatori fino ad arrivare al fanalino di coda Genoa, con ben 111 calciatori che hanno indossato la maglia del grifone.

La Fiorentina dunque in questi anni è stata spesso porto d’attracco per giocatori mediocri, che non hanno saputo dar continuità alla loro avventura sulle sponde dell’Arno. Troppi i calciatori arrivati alla Fiorentina un po per caso, probabilmente orfani di una società in evoluzione. Ora però le cose sembrano esser cambiate con l’arrivo di Commisso. Il patron viola ha ribadito più volte la volontà di costruire un progetto ambizioso e a lungo termine. Al centro del futuro viola i suoi talenti, Castrovilli e Chiesa su tutti. Per vincere serve un gruppo coeso, un progetto a lungo termine con calciatori che si sentono protagonisti, e Commisso sembra aver le intenzioni giuste.