“Fiorentina ha fatto errore di valutazione clamoroso con cessione di Vlahovic. Cabral non è adatto: manca un centravanti”

A San Siro per provare a fare punti e chiudere bene l’apertura di stagione. Questa la prospettiva del giornalista de La Repubblica Giuseppe Calabrese, che a Radio Bruno si è espresso così: “In queste ultime tre partite mi aspettavo nove punti, la Fiorentina può andare a Milano a giocarsela con serenità. Il gioco è migliorato e la squadra è cresciuta. Gli uomini di Pioli non sono in un grandissimo momento, ma sono squadra di valore. Fare risultato a San Siro sarebbe una grande conclusione di questa prima parte di stagione. Non mi stupirei di vedere Quarta e Igor in mezzo in vista della partenza di Milenkovic per il Qatar”.

Conclude: “Alla Fiorentina manca un centravanti, Cabral ha dimostrato di non essere adatto, alla Fiorentina e forse anche al calcio italiano, mentre Jovic non è una prima punta. Anche contro la Salernitana si è costruito tanto senza segnare, si poteva chiudere la gara ma non è accaduto. La cessione di Vlahovic è stata presa troppo alla leggera, è stato fatto un errore di valutazione clamoroso sul mercato”.