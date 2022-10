Fiorentina-Hearts: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. Ma stavolta c’è da pagare

La Fiorentina ritorna in campo per la Conference League. La partita di domani contro gli Hearts sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match sull’apposita app, che è possibile scaricare e visualizzare su tutti i supporti tecnologici come Smart TV, Smartphone, tablet e consolle per videogiochi.

Per gli abbonati Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253).

Questa volta non è prevista la trasmissione in chiaro (gratis) del match su TV8, quindi la visione della partita sarà solo a pagamento.

Per tutti coloro i quali non è possibile usufruire di questi servizi a pagamento, ricordiamo anche che, a copertura dell’evento, ci sarà la consueta e seguitissima diretta testuale di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.