Fiorentina-Hellas Verona: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Bis al “Franchi” per la Fiorentina di Iachini, alla ricerca di una vittoria interna che manca ormai da gennaio scorso e dalla sfida con la Spal. Dopo i 4 punti tra Parma e Cagliari, alla squadra viola servirebbe tantissimo la vittoria oggi contro l’Hellas di Juric, per provare ad archiviare un po’ di più la questione salvezza, al cospetto di un “ex” come Sofyan Amrabat, che in realtà ancora alla Fiorentina deve arrivarci. Si parte alle 19,30, agli ordini del sig. Chiffi, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Se non volete perdervi neanche un’emozione, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

