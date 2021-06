I due giocatori che Gattuso vuole in tutti i modi e per i quali si è speso direttamente. L’ossatura della squadra deve essere costruita prima di Moena. Segnali negativi da Milenkovic

Ci sono due giocatori, Oliveira e Guedes che l’allenatore della Fiorentina, Gattuso, vuole in tutti i modi. Giocatori forti, per una squadra forte e per i quali si è già speso il tecnico in prima persona. Parlando con loro e convincendoli. Adesso occorre alzare l’offerta e chiudere la trattativa, prima che sia troppo tardi.

Su Milenkovic invece non ci sono segnali positivi. Al calciatore è stato offerto di rinnovare il contratto, allungandolo di una stagione. Ma al momento è arrivato un ‘no’. Se la situazione non cambierà sarà ceduto e la Fiorentina dovrà comprare un forte centrale.

La prossima settimana sarà quella degli annunci? Con Burdisso già a Firenze e già al lavoro, a fianco di Pradè, con Gattuso in vacanza ma sempre al telefono con gli uomini mercato viola, con Commisso finalmente contento e sollevato dopo il ricorso respinto sul Viola Park (i timori c’erano, inutile negarlo), sta partendo la rivoluzione. Più tecnica, più gestionale, che effettiva. Ma arriveranno tre nomi importanti, che alzeranno il tasso tecnico e qualitativo della squadra. Questo vuole Gattuso, questo gli è stato promesso. E la squadra dovrà essere costruita, almeno nella sua ossatura, prima del ritiro di Moena.