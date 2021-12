Fiorentina, i rinforzi per la mediana arrivano dall’infermeria. Due giocatori destinati a tornare importanti

Se i rinforzi per l’attacco della Fiorentina arriveranno dal calciomercato, quelli per il centrocampo potrebbero semplicemente essere risorse interne al gruppo da valorizzare. Il riferimento non può non andare a Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli, che per motivi diversi finora non sono riusciti a brillare.

Il centrocampista cileno è tornato tra i convocati a distanza di un mese e mezzo dall’infortunio alla caviglia rimediato in allenamento. In totale, in stagione ha giocato appena 331’ divisi in cinque presenze. Data la sua abilità nel giocare sia davanti alla difesa come mezzala, ha tutto per diventare un rinforzo per il centrocampo di Italiano.

Un discorso simile può essere fatto anche per Castrovilli. Che ha il doppio delle presenze di Pulgar, ma appena 100’ in più giocati. Colpa soprattutto del bruttissimo infortunio subito a Marassi contro il Genoa, che l’ha tenuto ai box per diverse partite prima di un rientro in campo faticoso. Interrotto e complicato dal sovraccarico al quadricipite accusato alla vigilia di Fiorentina-Sampdoria che l’ha tenuto ai margini appunto con i blucerchiati, quindi a Bologna e ne mette in dubbio la presenza sabato contro la Salernitana. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.