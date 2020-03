Del futuro dell’attuale allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, se ne occupa il Corriere dello Sport-Stadio. All’interno dell’articolo del quotidiano sportivo si leggono i tre elementi che fanno propendere l’ago della bilancia dalla parte del tecnico in chiave riconferma.

1) Ha restituito alla squadra la forza di reazione. La classifica è sempre difficile, ma sul piano dell’impegno la sua Fiorentina si sta rialzando in piedi.

2) Iachini piace a Commisso per il suo carattere e per il suo essersi fatto da solo, con grande disponibilità a battersi. Esattamente come Rocco.

3) Sta sulla panchina viola e quindi devono spingerlo via, ma è lui quello che distribuisce le carte. Commisso e la società gli chiedono un salto di qualità ma adesso ha a disposizione una squadra che può cambiare faccia, specialmente grazie al ritorno di Ribery.